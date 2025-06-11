В семи городах Челябинской области снова продлили режим НМУ

В Челябинске, Аше, Златоусте, Коркино, Сатке, Карабаше и Магнитогорске во второй раз продлили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим НМУ сохранится в регионе до 19:00 15 июня. Неблагоприятные метеоусловия объявляли во всех семи городах на прошлые выходные, а после продлили до 11 июня. В это время промышленные предприятия должны снизить производительность на 15-20%.

Виталина Ярховска