В семи городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Аше, Златоусте, Коркино, Сатке, Карабаше и Магнитогорске продлили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим НМУ продолжит действовать в регионе до 19:00 11 июня. В это время промышленные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. Изначально неблагоприятные метеоусловия объявляли во всех семи городах на выходные.

Виталина Ярховска