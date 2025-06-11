Захарова: Россия готова передать Украине тела шести тысяч военнослужащих

Россия готова передать Украине тела 6 тыс. военнослужащих и ожидает ответных действий от украинской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на официальном сайте МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы по-прежнему ожидаем, что украинская сторона... выполнит договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле»,— сказала госпожа Захарова. Она уточнила, что контакты с представителями Киева по этому вопросу продолжаются.

Договоренности об обмене, в том числе тел погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000», Россия и Украина достигли на переговорах 2 июня. Через пять дней глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о доставке останков более 1,2 тыс. украинских военнослужащих к месту обмена. Украина позднее заявила, что дата процедуры не была согласована. Сегодня украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что Россия вернула тела 1212 погибших военнослужащих ВСУ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговорное окоченение».

Екатерина Отрашкевич