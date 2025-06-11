Захарова: Россия готова передать Украине тела шести тысяч военнослужащих
Россия готова передать Украине тела 6 тыс. военнослужащих и ожидает ответных действий от украинской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на официальном сайте МИДа.
Мария Захарова
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Мы по-прежнему ожидаем, что украинская сторона... выполнит договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле»,— сказала госпожа Захарова. Она уточнила, что контакты с представителями Киева по этому вопросу продолжаются.
Договоренности об обмене, в том числе тел погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000», Россия и Украина достигли на переговорах 2 июня. Через пять дней глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о доставке останков более 1,2 тыс. украинских военнослужащих к месту обмена. Украина позднее заявила, что дата процедуры не была согласована. Сегодня украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что Россия вернула тела 1212 погибших военнослужащих ВСУ.
Подробнее — в материале «Ъ» «Переговорное окоченение».