В пострадавшем от пожаров Забайкалье наблюдается значительный дефицит осадков

В Забайкальском крае отмечается серьезная нехватка влаги в почве. Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», в течение апреля и мая в Улетовском районе выпали осадки в 18–20 раз меньше климатической нормы. В Хилокском районе объем осадков за май — в 8 раз меньше климатической нормы, за июнь — в 45 раз меньше. В Читинском районе за май выпало осадков меньше климатической нормы в 10 раз, за июнь — меньше в 84 раза.

«Из-за дефицита влаги в степной зоне края пересохла молодая трава, пришедшая на смену прошлогодней. И в середине июня степь не зеленеет, а желтеет. Кроме того, в северных районах края заболоченные территории буквально превратились в пыль»,— отмечает пресс-служба ведомства.

По данным на 11 июня, в Забайкалье действует 19 пожаров на площади 361,4 тыс. га. С 7 апреля в регионе введен режим ЧС.

О ситуации с пожарами в Забайкалье — в материале «Ъ» «Горит один за всех».

Влад Никифоров, Иркутск