Заподозренная в краже мешков для мусора уфимка отсудила у МВД компенсацию

Верховный суд Башкирии не нашел оснований для пересмотра решения Ленинского районного суда Уфы, взыскавшего с МВД по региону 30 тыс. руб. компенсации морального вреда жительнице города.

Как следует из решения суда, в июне 2023 года истца из магазина товаров для дома доставили в отдел полиции. Поводом для задержания стало заявление сотрудников торговой точки о краже 5 марта этого же года мешков для мусора стоимостью 21 руб.

Был составлен протокол о мелкой краже, у истца забрали личные вещи, провели досмотр, поместили в камеру, где держали более чем 15 часов, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и ног. В заявлении уфимка отмечала, что была невиновна, а также, что ей 57 лет, ранее к уголовной и административной ответственности она не привлекалась, имеет постоянное место жительства и работы, за многолетний и добросовестный труд неоднократно поощрялась руководителями, поэтому все происходившее вызывало у нее «недоумение, чувство несправедливости, стыда, унижало ее человеческое достоинство как добросовестного и законопослушного гражданина, понижало ее личную самооценку».

В отделе полиции у истца поднялось давление, ей вызвали скорую и впоследствии госпитализировали с гипертоническим кризом.

В марте 2024 года административное дело было прекращено, Ленинский районный суд признал протокол об административном правонарушении незаконным. Ленинский межрайонный следственный отдел проверял правомерность действий полицейских (о результатах проверки в решении суда не говорится).

Истец подала иск о взыскании с МВД по Башкирии 300 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также стоимости приобретенных лекарств — суд уменьшил сумму до 30 тыс. руб. Решением остались недовольны обе стороны.

МВД по региону в апелляционной жалобе отмечало, что дело в отношении истца прекращено за истечением срока давности, что не порождает у него безусловного права на компенсацию морального вреда. Верховный суд Башкирии этот довод отклонил, указав на отсутствие в состоявшихся административных и судебных постановлениях по делу выводов о виновности заявительницы.

Наталья Балыкова