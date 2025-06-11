Ростовчане сэкономили 150 млн рублей за счет безналичной оплаты в транспорте

За первые пять месяцев 2025 года жители Ростова-на-Дону и других городов региона сэкономили 150 млн рублей на безналичной оплате общественного транспорта, сообщает пресс-служба Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего с начала года в регионе оплатили проезд картой 56 млн раз. Проезд по карте обходится дешевле, чем при оплате наличными.

С января по май оборот по эквайрингу Сбера в автобусах, троллейбусах и трамваях региона превысил 2,2 млрд руб. Почти 90% безналичных поездок в транспорте приходится на Ростов-на-Дону. В городах и районах Ростовской области отмечается рост популярности сервиса: безналично оплачивать поездки стали на 36% чаще по сравнению с прошлым годом, а оборот по эквайрингу увеличился в 1,5 раза.

«Сбер продолжает расширять покрытие транспортного эквайринга, сегодня в области работает более 3,6 тыс. терминалов»,— отметил заместитель управляющего ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, его слова приводятся в сообщении.

Мария Иванова