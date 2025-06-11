Коллектив «ЧТЗ-Уралтрак» награжден медалью «Трудовая доблесть Южного Урала»

Медаль «Трудовая доблесть Южного Урала» вручат коллективу ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Постановление губернатора о награждении 11 июня опубликовано на портале правовой информации.

Награду коллектив «ЧТЗ-Уралтрак» получает «за выдающиеся трудовые успехи и высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала РФ».

Медаль «Трудовая доблесть Южного Урала» была учреждена правительством Челябинской области в феврале этого года. «ЧТЗ-Уралтрак» стал первым коллективом, награжденным этим знаком отличия.

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» сейчас является предприятием полного цикла по производству дизельных двигателей специального назначения, которые применяются как в гражданской, так и в спецтехнике. По данным «СПАРК Интерфакс», совладельцами завода являются АО «Научно-Производственная корпорация “Уралвагонзавод”» (49,39%), АО «Концерн “Уралвагонзавод”» (41,38%) и министерство имущества Челябинской области (9,23%).