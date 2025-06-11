ЦИК отложил выборы в восьми приграничных районах Курской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отложить 43 избирательных кампании в восьми приграничных районах Курской области. При этом выборы губернатора области пройдут в единый день голосования по графику — 14 сентября.

Будет отложено голосование в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. По словам зампреда ЦИКа Николая Булаева, с такой просьбой к комиссии обратился Курский облизбирком. Он же примет решение по подготовке и проведению выборов в будущем.

Господин Булаев отметил, что граница Курской и Сумской областей составляет 280 км и «почти на всей протяженности этой границы идут постоянные атаки на территорию Курской области». Выборы в муниципалитетах предполагают бумажную работу и встречи с людьми на территории, «над которой дроны летают как пчелы». Николай Булаев заключил, что принятое решение «сохраняет в полном объеме легитимность всех кампаний».

Ранее, 10 июня, депутаты Курской областной думы назначили досрочные выборов губернатора региона на 14 сентября. Для обеспечения их безопасности избирательные комиссии вместе с силовиками подготовят резервные помещения для голосования. Кроме того, будут образованы экстерриториальные избирательные участки, чтобы принять участие в выборах смогли бойцы спецоперации.

О новой схеме одномандатных округов на предстоящих выборах — в материале «Ъ» «Округам уточнили границы».

Божена Иванова