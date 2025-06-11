В Великобритании отменили 200-летний закон о бродяжничестве

Правительство лейбористов приняло решение об отмене действовавшего на протяжении 200 лет закона о бродяжничестве. Согласно ему, жизнь на улице и попрошайничество являлись уголовными преступлениями в Англии и Уэльсе. Как заявили в правительстве, это решение «подводит черту под почти двумя веками несправедливости по отношению к одной из самых уязвимых групп общества, заслуживающей достоинства и поддержки». Оно вступит в силу со следующей весны.

Закон о бродяжничестве был принят в 1824 году для решения проблемы с большим количеством бездомных, появившихся после завершения Наполеоновских войн в Европе и, как следствие, промышленной революции, преобразовавшей аграрное общество в индустриальное. По нему бродяжничество наказывалось месяцем принудительных работ. На протяжении последних десятилетий нередко заходила речь о необходимости его отмены или замены на другой, более современный закон. Но еще в 2020 году по этому закону были привлечены к уголовной ответственности 573 человека. В 2023 году число таких дел сократилось до 79, по ним 59 человек были признаны виновными.

В рамках отмены закона будут внесены поправки в закон о преступности и охране правопорядка, по которым полиция Англии и Уэльса получит дополнительные полномочия по борьбе с организованным попрошайничеством и нарушением границ частной собственности.

Алена Миклашевская