В Оренбургской области к купальному сезону готовы 16 пляжей

На территории Оренбуржья для жителей и гостей региона подготовили 16 разрешенных для купания пляжей, которые отвечают всем требованиям безопасности. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Речь идет о следующих местах отдыха: ООО «Соленые озера» (6 пляжей), «Акватория» и «Песчаное» в Орске, «Солнечный плес» (Верхне-Кумакское водохранилище в Ясном), «Майорка» в Сакмарском районе, пляж ДОЛ «Сокол» в Ушкотинском водохранилище п. Домбаровский, озеро «Забой» п. Аккермановка в Новотроицке, «Центр отдыха "Вишневые горки" Ириклинское водохранилище, Оренбургская область. Гайский район п. Ириклинский», ДОЛ р. Самара, в Бузулуке (2 пляжа) и ДОЛ «Мечта» Ириклинское водохранилище в п. Энергетик Новоорского района.

В ведомстве отмечают, что с начала текущего года в регионе зарегистрировано 14 происшествий на водных объектах. Погибло 12 человек, в числе которых трое несовершеннолетних. Спасены 4 человека.

Руфия Кутляева