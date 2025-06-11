Водитель пострадал при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе Курской области. В результате пострадал 53-летний водитель. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Рыльскую центральную райбольницу. Врачи диагностировали у него акубаротравму, сотрясение головного мозга, слепые осколочные ранения головы, шеи, груди, рук и ног. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время его планируют перевести в областную больницу.

Вчера вечером в результате атак БПЛА на поселок Марьино Рыльского района пострадали трое детей в возрасте семи, девяти и 13 лет. Их доставили в больницу.

Алина Морозова