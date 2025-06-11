Бывший вице-мэр Троицка не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции о продлении заключения под стражей бывшему заместителю мэра Троицка по городскому хозяйству Андрею Андрееву, обвиняемому в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Он пробудет в СИЗО до 4 августа, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Адвокат Андрея Андреева просил изменить постановление Троицкого городского суда и смягчить фигуранту меру пресечения. Однако облсуд оставил жалобу без удовлетворения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале марта действовавшего тогда вице-мэра Троицка по городскому хозяйству задержали сотрудники полиции. По версии следствия, в августе прошлого года господин Андреев, исполняя обязанности главы города, получил от местного жителя 50 тыс. руб. за трудоустройство на должность администратора парка культуры и отдыха имени Николая Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга Троицка».

Виталина Ярховска