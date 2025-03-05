Замглавы Троицка задержали по подозрению в получении взятки

Следственный отдел по Троицку СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы города Андрея Андреева. Его задержали по подозрению в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По версии следствия, с 5 по 13 августа прошлого года Андрей Андреев, являясь исполняющим обязанности мэра, получил от местного жителя взятку за его трудоустройство на должность администратора парка культуры и отдыха имени Николая Томина в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга города Троицка».

Преступление раскрыто сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Троицкий» при содействии регионального УФСБ России и силовой поддержке управления Росгвардии по Челябинской области. Следователи провели обыски в доме и в кабинете чиновника, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области. Решается вопрос о предъявлении обвинения Андрею Андрееву и избрании в отношении него меры пресечения.

Виталина Ярховска