Под Саратовом суд потребовал устранить нарушения в сфере пассажирских перевозок

В Вольске Саратовской области суд по иску прокуратуры обязал организацию-перевозчика устранить нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Вольская межрайонная прокуратура выяснила, что перевозчик не оборудовал 10 единиц своего подвижного состава камерами видеонаблюдения. Надзорное ведомство требовало устранить нарушения, но юрлицо этого не сделало.

В связи с этим межрайонная прокуратура попросила суд обязать организацию установить камеры видеонаблюдения в транспорте. Суд удовлетворил требования.

Павел Фролов