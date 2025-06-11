В суд поступило уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Башкирии

Ленинский райсуд Уфы зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, обвиняемой в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ), указывается в картотеке суда. Дело рассмотрит судья Диана Ардуванова. Дата судебного заседания еще не назначена.

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Башкирии, Ирина Кононова, несмотря на наличие финансирования, не обеспечила неизлечимо больного ребенка и двух инвалидов необходимой медицинской продукцией, проигнорировав решения врачебных комиссий и судов.

Обвиняемая не признает вину.

Венера Хисамова