В Оренбуржье частных перевозчиков будут наказывать за нарушения графика и условий в салоне

Депутаты внесли изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях в Оренбургской области» в части работы частных перевозчиков. Закон вступает в силу с 1 сентября. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбургской области на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Частных перевозчиков будут привлекать к ответственности за «лишний» транспорт — превышение на линии транспортных средств различного класса, которым разрешено выходить одновременно по расписанию. Должным лицам предусмотрен штраф в размере от 7 до 10 тыс. руб., юрлицам — от 20 до 30 тыс. руб. Меры приняты для создания дисциплины и соблюдения установленных правил перевозок.

Аналогичные штрафы предусмотрены за «непередачу в единую систему навигации сведений о месте нахождения транспорта, за систематический простой, неуведомление исполнительной власти, автовокзалов или автостанций об изменении тарифов». Также перевозчики должны соблюдать: исправную работу в салонах кондиционеров, информационных табло, оборудования для безналичной оплаты проезда и для перевозки инвалидов.

Руфия Кутляева