Аппаратчики стали лидерами по приросту вакансий в промышленности на Кубани

Весной 2025 года в промышленном секторе Краснодарского края зафиксирован рост спроса на рабочих специалистов, следует из анализа платформы «Авито Работа». Лидерами по приросту числа вакансий стали аппаратчики: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение по этим позициям увеличилось на 58%. Средняя зарплата по профессии составила 60,3 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Аппаратчики отвечают за контроль и управление производственным оборудованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второе место по динамике заняли пескоструйщики — количество вакансий выросло на 23%, а среднее вознаграждение достигло 106,9 тыс. руб. в месяц. Спрос на токарей увеличился на 13%, а средняя зарплата по итогам весны составила 127,7 тыс. руб., что на 37% выше прошлогоднего показателя. Эти специалисты задействованы в точной механической обработке металлических деталей.

Дополнительно аналитики зафиксировали рост интереса к дефектоскопистам — специалистам, контролирующим качество изделий и материалов. Средний уровень оплаты труда по этой категории увеличился на 31%, достигнув 89,4 тыс. руб. в месяц. Рост зарплатной вилки также наблюдается у аппаратчиков, которым стали предлагать на 11% больше, чем год назад.

Повышение спроса и уровня вознаграждения в сегменте рабочих профессий аналитики связывают с общей активизацией промышленного производства и дефицитом квалифицированных кадров на рынке труда региона.

Вячеслав Рыжков