Прокуратура потребовала немедленно устранить нарушения в работе ОАО «Пензхиммаш»

Прокуратура Октябрьского района Пензы обнаружила нарушения в деятельности ОАО «Пензхиммаш». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что органы управления общества долгое время не принимали мер к назначению на предприятии должностного лица, которое вправе выполнять управленческие функции. Надзорное ведомство указало на нарушения прав работников и контрагентов общества.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление в Наблюдательный совет ОАО «Пензхиммаш» с требованием немедленно устранить выявленные нарушения. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение требования.

Павел Фролов