В Ярославской области поезд столкнулся с фурой

В Ярославской области на станции Пречистое произошла авария с участием грузовых поезда и автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

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ДТП зафиксировано 11 июня в 10:08. Грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом. Несмотря на экстренное торможение, примененное машинистом, столкновения избежать не удалось.

«В результате происшествия пострадавших нет, схода подвижного состава нет. Повреждено устройство заграждения переезда. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова