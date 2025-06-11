ВЦИОМ: большинство опрошенных ставят Россию в десятку самых развитых стран

Относительное большинство респондентов считает, что Россия входит в десятку самых развитых стран мира, хотя 25 лет назад так думали всего 5%. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного ко Дню России.

В 2025 году 41% опрошенных считают, что Россия находится в десятке самых развитых стран мира, при этом в 2000 году лидировало мнение, что ее уровень развития ниже среднего (39%). На втором месте и тогда (30%), и сейчас (21%) — оценка России как страны среднего уровня развития. Полностью «перевернулись» наименее популярные ответы: в этом году страну считают самой отсталой всего 2%, а в начале века лишь 1% называл ее самой прогрессивной. Интересно, что практически не изменились пропорции тех, кто считает, что Россия заслуживает более достойного положения (69% против 70% в 2000 году), и тех, кто уверен, что Россия на своем месте (20% против 21%).

Кроме того, на 7 процентных пунктов сократилось общее количество респондентов, которые согласны с тем, что «понять Россию можно, лишь веря в ее великое предназначение» (80% против 87%). На 2 процентных пункта выросло количество тех, кто с таким подходом не согласен (15% против 13%).

Что ждут россияне от новых управленцев — в материале «Ъ» «Служебные привязанности».

Божена Иванова