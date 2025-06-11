Дольщикам долгостроя «Дом на Горького» обещают выдать ключи в третьем квартале

ООО «Специализированный застройщик "Хутор"» намерена до конца июня завершить строительство первой части ЖК «Дом на Горького», а в третьем квартале текущего года получить разрешение на его ввод в эксплуатацию и передать ключи дольщикам-владельцам квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным областного минстроя, на объекте завершаются работы по устройству фасада, внутренних и наружных систем инженерно-технического обеспечения дома. Проводятся отделочные работы в местах общего пользования и благоустройство придомовой территории.

Как писал «Ъ-Приволжье», строить 12-этажный «Дом на Горького» на 234 квартиры ООО «Интерсити» начало в 2015 году. Сдать дом планировалось в 2018 году, но этого не произошло из-за проблем с финансированием строительства. Застройщик несколько раз переносил сроки сдачи нома, но так его и не достроил.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Нижегородской области признал «Интерсити» банкротом. Его учредителя, бывшего замгубернатора Валерия Англичанинова обвинили в хищении средств дольщиков на 273 млн руб.

Достройку дома поручили «Хутору». Эта же компания сейчас строит вторую часть дома. За решение вопроса с обманутыми дольщиками «Хутор», который принадлежит двум бывшим заместителям губернатора Антону Аверину и Роману Антонову, и депутату заксобрания Валерию Антипову, получил под застройку земельные участки в микрорайоне Мещерской озеро.

Дольщики «Дома на Горького» неоднократно заявляли, что сроки сдачи дома затягиваются. Последний раз они говорили в мае текущего года.

Анастасия Титова