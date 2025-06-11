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Уголовное дело внука Михаила Калашникова об убийстве рассмотрит суд присяжных

Уголовное дело Игоря Красновского, внука Михаила Калашникова, рассмотрит суд присяжных, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Его обвиняют в убийстве и угрозе убийством (ст. 105, ст. 119 УК РФ). Судебное заседание состоится 30 июня.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что 14 января Игорь Красновский поссорился с чемпионом РСФСР по баскетболу Андреем Сидориком. Конфликт перерос в жестокую драку, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил спортсмена ножом. Андрей Сидорик скончался вскоре после нападения.

После этого, по версии следствия, Игорь Красновский демонстрировал нож сожительнице погибшего и угрожал убийством. Это произошло на даче в Якшур-Бодьинском районе. Предполагаемого убийцу арестовали спустя два дня после инцидента, 16 января.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, у Игоря Красновского имеется непогашенная судимость. По данным судебного делопроизводства, 30 октября 2023 года Игорь Красновский был осужден за управление автомобилем в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ). Подсудимому дали 360 часов обязательных работ и запретили водить сроком на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать у него автомобиль Honda CR-V.

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