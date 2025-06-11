Нарушение огневых работ на крыше частной клиники стало причиной пожара

Причиной пожара в частной клинике в центре Нижнего Новгорода в областном ГУ МЧС назвали нарушение требований безопасности. По информации ведомства, при ремонте крыши здания велись огневые работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

10 июня пожарные ликвидировали возгорание на крыше клиники на пересечении улиц Большой Покровской и Воровского. Площадь пожара составила 400 кв.м.

Во время пожара врачи оперировали пациентку. Пожарные создали водяную завесу, чтобы предотвратить попадание огня и дыма в операционную.

Владимир Зубарев