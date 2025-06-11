Началось выдвижение кандидатов в заксобрание Челябинской области

С 11 июня стартовал этап выдвижения кандидатов на выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области. Он завершится 1 июля, сообщает избирательная комиссия региона.

Со 2 по 11 июля пройдет этап регистрации кандидатов. Документы от выдвиженцев будут принимать в избиркоме области и окружных комиссиях по будням с 9 до 18 часов с часовым перерывом на обед в полдень, в выходные и праздничные дни — с 10 до 14 часов без перерыва.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», избирательная кампания по выборам депутатов законодательного собрания области стартовала 10 июня. Из 60 мандатов половину распределят по партийным списка, половину — по одномандатным округам. Голосование пройдет в течение трех дней — с 12 по 14 сентября.