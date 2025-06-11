Пермяки жертвуют на благотворительность почти в шесть раз больше компаний

Самая большая сумма частного пожертвования пермскому благотворительному фонду «Дедморозим» в прошлом году составила 500 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба фонда, всего за прошлый год организация получила 52,8 млн руб. от частных жертвователей. Эта сумма в 5,8 раза превысила объем корпоративных поступлений, которые в 2024-м составили 9,1 млн руб.

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По информации пресс-службы, участие в помощи приняли 67 тыс. человек и более 80 компаний и партнеров. Благодаря собранным средствам фонд помог 1076 сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями. «”Дедморозим” существует в основном благодаря участию физических лиц. Они жертвуют разные суммы: от одного рубля до сотен тысяч, но чаще — от 500 руб. до 1 тыс. руб.»,— отметила руководитель отдела финансирования Дарья Пикалова.

Фонд «Дедморозим» был основан в 2012 году и занимается помощью детям-сиротам, а также осуществляет сбор денежных средств на лечение детей со смертельно опасными заболеваниями.