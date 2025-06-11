Мадридский «Реал» стал самым популярным футбольным клубом в социальных сетях

Мадридский футбольный клуб «Реал» стал самой популярной командой в социальных сетях. Рейтинг опубликован на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).

На социальные сети «Реала» подписаны 473,7 млн человек: 89,4 млн пользователей следят за клубом в X, 175,8 млн — в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), 129,3 млн — в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), 61,8 млн — в TikTok, 17,5 млн — в YouTube. По сравнению с прошлым годом количество подписчиков «Реала» увеличилось на 45,3 млн.

Помимо «Реала» в топ-10 самых популярных клубов также вошли:

«Барселона» — 427,7 млн;

«Манчестер Юнайтед» — 233,6 млн;

«Пари Сен-Жермен» — 199,4 млн;

«Манчестер Сити» — 179,5 млн;

«Ювентус» — 174,9 млн;

«Ливерпуль» — 166,7 млн;

«Челси» — 152,9 млн;

«Бавария» — 149,1 млн;

«Арсенал» — 114,1 млн.

Наибольшее число подписчиков среди неевропейских клубов у бразильского «Фламенго» (66,4 млн), саудовского «Ан-Насра» (62 млн) и египетского «Аль-Ахли» (57,7 млн). В топ-100 также вошел петербургский «Зенит». На социальные сети российской команды подписаны 10,4 млн пользователей.

Таисия Орлова