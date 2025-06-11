Выдвижение кандидатов в Курганскую областную думу продлится до 11 июля

Избирательная комиссия Курганской области установила режим работы по приему документов выдвиженцев на выборы депутатов региональной думы восьмого созыва. Этот этап продлится с 12 июня по 11 июля, сообщает пресс-служба избиркома.

Подача документов будет происходить в рабочие дни с 9 до 18 часов, в пятницу время сокращается до 17:00, кроме последнего дня выдвижения. Также заявиться на выборы можно в субботу до 13:00. С 12 по 21 июля пройдет регистрация кандидатов по аналогичному графику.

Голосование на выборах депутатов региональной думы восьмого созыва будет проходить в течение двух дней подряд, 13 и 14 сентября.

Виталина Ярховска