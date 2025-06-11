Около 400 заявлений на участки для бойцов СВО подано в Красноярском крае

К настоящему времени органы власти в Красноярском крае получили около 400 заявлений от участников специальной военной операции (СВО) и их семей на получение бесплатного участка земли. Данные были приведены на заседании комитета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания региона.

Заседание состоялось 11 июня. Согласно краевому законодательству, право на бесплатный участок имеют участники СВО, являющиеся ветеранами боевых действий, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами, а также члены их семей. Участки выделяются из земель, находящихся в краевой и муниципальной собственности. Эта норма действует с 2024 года, когда вступили в силу поправки в региональный закон о регулировании земельных отношений.

«Муниципалитеты формируют и публикуют перечни таких земель, пока их готовы предоставить под Канском и в Минусинском районе, в то же время больше всего заявлений подано в Красноярске, Сосновоборске»,— отмечается в сообщении пресс-службы заксобрания по итогам заседания комитета.

Валерий Лавский