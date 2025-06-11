В Нижегородской области создадут мобильные пункты управления беспилотниками

В Нижегородской области начали создавать подвижные пункты управления беспилотными летательным аппаратами (БПЛА) для мониторинга лесов. Об этом сообщили в областном министерстве лесного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Мобильные пункты спроектированы при участии специалистов минлесхоза. Они представляют собой спецавтомобили с оборудованием для автономной работы операторов БПЛА, отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», минлесхоз Нижегородской области в 2025 году отказался от использования авиации для патрулирования лесов и обнаружения лесных пожаров, заменив ее беспилотниками.

Владимир Зубарев