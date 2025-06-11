Омбудсмен по правам ребенка Новосибирской области попала под санкции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 46 физических лиц. В их числе оказалась и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, а также омбудсмен по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Также санкции коснулись начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, зампреда правительства Тульской области Ольги Гремяковой, вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, депутата заксобрания Пензенской области Светланы Дубовицкой, замминистра здравоохранения Крыма Антона Лясковского, экс-главы администрации Мариуполя Олега Моргуна.

Кроме того, ограничительные меры были введены против лагеря «Артек», «Движения первых» и общества «Знание».

Александра Стрелкова