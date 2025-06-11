В «Моретте» – единственном на Черноморском побережье строящемся элитном доме – стартовали продажи

Федеральный девелопер «Неометрия» объявил о старте продаж флагманского проекта – клубного дома бутикового формата «Моретта». Это уникальное событие для сегмента курортной недвижимости: впервые с 2020 года элитный жилой дом вышел на рынок Сочи.

Клубный дом «Моретта» ФД «Неометрия»

Фото: ФД «Неометрия»

«Моретта» – это проект селективной линейки жилой недвижимости федерального девелопера «Неометрия» всего на 93 резиденции в концепции «тихая роскошь». Он расположен в живописном и экологичном районе Центрального Сочи – Мамайке.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro на Черноморском побережье на данным момент представлено 20 проектов сегмента «элит-класс», из которых 18 – это комплексы апартаментов. Два жилых проекта – это высотки на 27 и 21 этажей, строительство которых началось в 2016 и 2019 годах соответственно. Таким образом, новый камерный дом «Моретта» стал первым и единственным жилым элитным домом проектом на всем Черноморском побережье, где стартовали продажи впервые за 6 лет.

«Клубный дом «Моретта» – это действительно редкий формат для регионального рынка недвижимости. Он сочетает камерность и насыщенную инфраструктуру, тишину, приватность и близость к туристическим маршрутам, побережью и активному центру города. Это место, где можно жить в ритме курорта, но без его суеты. Лимитированная линейка резиденций подойдет и покупателям, которые хотят пополнить свой инвестиционный портфель, и тем, кто ищет варианты коллекционного жилья», – говорит директор по продажам ФД «Неометрия» Анна Сапегина.

«Моретта» состоит из двух корпусов «Луна» и «Море», в которых запланированы 93 резиденции уровня коллекционной недвижимости. Разноэтажный корпус «Луна» высотностью 5-6 этажей будет содержать 78 резиденций и 6 пентхаусов с террасами. В более камерном «Море» высотой 2-4 этажа разместятся еще 15 резиденций. Площадь квартир варьируется от 22 до 105 кв. м, пентхаусов – от 168 до 245 кв. м. в базовой или дизайнерской отделке.

Для резидентов будет доступен двухуровневый подземный паркинг на 99 м/м, в том числе, с двух- и трехместными семейными парковками, а также 51 наземное машиноместо. Парковочный коэффициент «Моретты» станет самым высоким в Сочи и составит 1,8 – парковочное пространство емкостью 173 автомобиля на 93 резиденции.

В клубном доме предусмотрена инфраструктура и внутренний сервис уровня пятизвездочного отеля: двор-сад, созданный по принципам нейроархитектуры, активизирующей все органы чувств, всесезонный бассейн-инфинити с джакузи, лаунж-зоной и водопадом, СПА-пространство с сауной и хамамом, бутик-фитнес для индивидуальных занятий, спортивные зоны для игровых и силовых тренировок: сквош, баскетбол, воркаут и др, экологичная детская площадка, окруженная гипоалергенными растениями, камерные переговорные для решения деловых вопросов и ресторан авторской кухни.

Также собственники получат карту привилегий с депозитом и доступом к ивентам для детей и взрослых. По ней можно бронировать яхты и вертолет для прогулок, выбирать личного тренера и повара, сопровождение на шоппинге, услуги прачечной и химчистки, гувернантки и репетитора.

На прилегающей территории девелопер «Неометрия» также возведет современный детский сад на 155 мест и аутентичный парк площадью 0,5 га, которые впоследствии передадут городу. Общая территория проекта, включая детский сад, превысит 3 га.

Узнать о проекте и записаться на персональную консультацию можно по ссылке.

С визуальными материалами по проекту можно ознакомиться по ссылке.

Застройщик ООО СЗ «ЮЭС». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://neometria.ru/