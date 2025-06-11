МЧС предупреждает о грозах и граде в Челябинской области

На День России в Челябинской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления. В отдельных районах ожидаются грозы, град и ветер до 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным Челябинского гидрометцентра, кратковременные дожди и грозы ожидаются ночью и днем 12 июня. Ночная температура воздуха в среднем по региону составит +13,+18 градусов Цельсия. Днем в среднем ожидается +23,+28 градусов.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в Челябинской области также на 13 и 14 июня. Температура воздуха днем составит от +23,+29 градусов Цельсия.