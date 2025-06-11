На ЗСЖД перевозка контейнеров по итогам пяти месяцев выросла на 5,8%

На Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД, филиал РЖД) с января по май 2025 года было перевезено 183,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Это на 5,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основной объем грузов пришелся на зерно — 42 тыс. (+20,9%), остальные продовольственные товары — 17,6 тыс. (+8,3%), черные металлы — 8,6 тыс. (рост в 1,5 раза), жмыхи — 4,6 тыс. (рост в 1,9 раза), нефть и нефтепродукты — 4,2 тыс. (+9,8%).

Перевозка груженых контейнеров на ЗСЖД по итогам пяти месяцев выросла на 5,2% и составила 151 тыс. ДФЭ. Всего было перевезено около 2,5 млн тонн грузов (+5,3%).

Как писал «Ъ-Сибирь», на ВСЖД в период с января по май 2025 года было перевезено 253,6 тыс. контейнеров ДФЭ. Это на 3,8% больше, чем за тот же период годом ранее.

Михаил Кичанов