Время эпатажа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rosdiana Ciaravolo / Getty Images Фото: Rosdiana Ciaravolo / Getty Images

«Коммерсантъ Стиль» поговорил со специалистами: какие укладки предпочесть, какой макияж и маникюр будут смотреться уместнее и актуальнее всего на выпускном балу.

Денис Карташев, визажист:

Денис Карташев



«Мой главный совет по макияжу на выпускной — это естественная, красивая кожа. Не делайте плотный, многослойный, слишком яркий, "инстаграмный" макияж! Сегодня тренд — подчеркивать естественность, юность при помощи макияжа, и самовыражаться стоит не за счет плотности тона, ярких румян или слишком жесткого контуринга, а за счет акцентов на глазах, на губах.

Можно сделать активную стрелку (как вариант — в комбинации с цветной тушью), ее достаточно нарисовать только на верхнем веке. Можно сделать акцент на губы — тогда нужно будет захватить с собой помаду или карандаш, так как ее придется в течение вечера подправлять — вместе с едой будет "съедаться" и она.

Еще вариант — акцент на румяна и сияние. Все это должно быть деликатным и не перламутровым, а мерцающим, с легким влажным эффектом. Используйте спрей с мерцающими частицами на зону декольте, ключицы, открытые руки и уши (если прическа высокая или их открывает). Румяна (помимо щек) можно и добавить на верхнее веко, и подкрасить ими губы, создавая супер-фреш сияющий макияж.

И для тех, кто любит яркие цвета: при помощи кремовых тинтов или палитры с тенями можно сделать "смоки" из выразительных чистых оттенков фиолетового, синего, голубого, бирюзового».

Елизавета Зима, стилист салона «Белый сад» в отеле «Метрополь»:

Елизавета Зима



«Самые простые и удачные варианты укладок на выпускной — это низкий пучок с легкой текстурой, мягкие, естественные локоны, челка-шторка с собранными в пучок или высоким хвостом волосами. Что может испортить образ: пышные прически с мелко накрученными кудрями и залитые намертво лаком, две косички — это давно не модно, слишком много стайлинга и лака — волосы будут казаться грязными и безжизненными. При выборе макияжа и прически учитывайте цвет и стиль платья, и если платье яркое, с пайетками, глубоким декольте, то макияж и прическа должны быть спокойными. Сделайте пробную репетицию образа: макияж + прическа за неделю до даты — это поможет избежать сюрпризов. Не забывайте о комфорте — заранее подумайте, насколько вам будет удобно и легко в этом образе на протяжении шести-восьми часов».

Александр Орлюк, бровист-визажист салонов Keep Looking:

Александр Орлюк



«Выпускной вечер — это не только праздник, но и возможность продемонстрировать индивидуальность через макияж, это баланс между смелостью и элегантностью. Акцент на глазах, сияющая кожа, эксперименты с цветом и текстурами позволят каждой выпускнице создать уникальный образ. Не бойтесь нарушать правила — например, сочетайте неоновые тени с натуральными губами или добавьте блестки в монохромный макияж. Главное — оставаться собой и чувствовать себя уверенно. Я советую заменить матовые тональные средства на легкие глянцевые основы. Они создают эффект сияния, не перегружая лицо. Важно и совмещение с нарядом: выбирайте оттенки макияжа, которые перекликаются с платьем. Например, если платье небесно-голубое, добавьте аквамариновые акценты на глазах».

Александра Зорина, визажист салона «Белый сад» в отеле «Метрополь»:

Александра Зорина



«Частые ошибки в макияже на выпускной — это тяжелый тон и слишком заметный контуринг, чрезмерно матовая, "безжизненная" кожа, резкие, графичные брови и темные помады, перебор с блестками/глиттером. Сделайте натуральный макияж со свежей, сияющей кожей с акцентом на глаза — мягкие ''смоки'', полупрозрачные коричнево-серые тени, сияющие текстуры. Брови — естественные, мягко уложенные гелем, никакой татуажной четкости. Нюдовые или ягодные губы — лучше избегать ярких красных оттенков, особенно если уже есть акцент на глазах».

Марина Шпилевая, арт-директор салона красоты Lanna Kamilina:

Марина Шпилевая



«В тренде — естественный макияж и максимально простые укладки. Перечислю самые удачные для выпускного вечера варианты: пучок (низкий, средний, высокий), немного небрежный или же, наоборот, идеально выглаженный. Хвост — гладкий или с текстурными волнами, плетениями, лентами, аксессуарами. Локоны "Подружка серфера" (или пляжные локоны) — считается самой востребованной легкой летней укладкой. ''Голливудская волна'' — бессменная классика, которая сразу придаст облику гламурности. Или интересный эффект влажных волос с аксессуарами из жемчуга или камней — своего рода смелая современная версия морской принцессы».

Гиги Мартиросян, парикмахер-стилист салонов Keep Looking:

Гиги Мартиросян



«Выпускной сезон — это очень важный день в жизни девушек, и моя задача — сделать так, чтобы они выглядели незабываемо. В этом году нежные локоны снова в моде: они делают образ легким и романтичным, подходят к любому платью. Можно выбрать мелкие или крупные волны, главное — использовать хорошие укладочные средства, чтобы прическа держалась весь вечер. Еще стоит иметь в виду высокие хвосты — это настоящий хит! Хвост очень удобный, отлично выделяет лицо и позволяет выгодно показать платье. Низкие пучки тоже остаются популярными. Это очень элегантная и нежная укладка, идеально подходит для выпускного, особенно к платьям с открытыми плечами».

Светлана Родкина, специалист ногтевого сервиса салонов красоты «МильФей»:

Светлана Родкина



«Сегодня актуальны нейтральные, невесомые оттенки маникюра, которые подчеркивают здоровую красоту и естественность ногтевой пластины. Когда речь идет о выпускницах, то тренды трансформируются — юный возраст и восприятие маникюра как возможности заявить о себе позволяют добавить яркий акцент: натуральный маникюр может быть дополнен минималистичным дизайном в виде геометрических фигур, точек, фактур. Очень выигрышно под блеском софитов будут играть фольга, паталь или втирка. А удлиненные формы ногтя "балерина" и "миндаль" — это прекрасная возможность для девушек выделиться и эпатировать».

Подготовила Ирина Кириенко