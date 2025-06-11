Аграрии КБР расширили плодовые насаждения на 550 га

Аграрии Кабардино-Балкарии заложили более 550 га новых садов весной 2025 года. Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе превысила 27,8 тыс. га, сообщили в республиканском Министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В том числе молодые сады появляются на ранее раскорчеванных площадях. Осенью закладка многолетних насаждений продолжится»,— отметили в ведомстве.

На участках после раскорчевки проводят обязательные рекультивационные работы, затем высаживают молодые плодовые деревья или ягодники. Для замены используют современные сорта и технологии выращивания.

Интенсивные и суперинтенсивные посадки достигли 23 тыс. га. Республика входит в число лидеров страны по производству яблок. Урожай плодово-ягодных культур в КБР в 2024 году составил более 1 млн т.

Николай Аксенов