Самый популярный в мире тиктокер Хаби Лейм выдворен из США из-за истекшей визы

Блогер TikTok с максимальным числом подписчиков Серинге Хабане Ламе, известный как Хаби Лейм, покинул США после задержания сотрудниками Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) из-за просроченной визы. Об этом представитель ведомства сообщил Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тиктокер Хаби Лейм

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Тиктокер Хаби Лейм

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хаби Лейма задержали в аэропорту Гарри Рида 9 июня для проверки документов. Сотрудники ICE выяснили, что гражданин Италии и Сенегала прибыл в США 30 апреля, и срок действия его визы истек. Господину Лейму разрешили покинуть страну без постановления о депортации, оно лишило бы блогера возможности посетить Штаты в ближайшие десять лет.

Хаби Лейм имеет сенегальское происхождение, при этом с детства проживает в Италии. В TikTok блогер публикует ролики, в которых высмеивает людей, усложняющих выполнение простых задач. В соцсети у него более 162 млн подписчиков. В 2022 году его включили в список Fortune 40 Under 40 и Forbes 30 Under 30. В этом году господин Лейм стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Екатерина Отрашкевич