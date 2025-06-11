Путин: образование в России должно помогать сохранению национальной идентичности

Система образования в России должна служить сохранению национальной идентичности и одновременно поддерживать многообразие культур и традиций, считает президент Владимир Путин. Он заявил об этом в приветствии форуму министров образования «Формируя будущее», который открылся в Казани.

Господин Путин призвал «эффективно настраивать школы, колледжи, университеты на решение текущих и перспективных задач развития» страны. Он убежден, что школа должна не только давать знания, но и помогать молодым людям «обрести прочную ценностную опору в жизни, состояться как гармоничная личность».

«Все, что мы делаем, подчинено важнейшей задаче: помочь каждому ребенку, подростку раскрыть свои способности, реализовать свой потенциал»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

В марте председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») анонсировал разработку законопроекта, который закрепит нормы патриотического воспитания молодежи. Президент также считает важной и актуальной для России тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей.