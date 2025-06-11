Утверждены условия субсидирования нижегородского конгресс-бюро

Правительство Нижегородской области опубликовало порядок субсидирования нижегородского конгресс-бюро. Как писал «Ъ-Приволжье», бюро было создано для организации и проведения в регионе международных, федеральных и крупных отраслевых мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Субсидии из областного бюджета предоставят через АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» по госпрограмме «Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области».

Господдержка покроет расходы конгресс-бюро на информационное продвижению, организацию форумов, ярмарок, фестивалей, туров, семинаров, сессий и других мероприятий. Субсидии также направят на оплату стендов, аренду оборудования и помещений, разработку контента, трансферы участников мероприятий и их питание, разработки и проведение культурных программ, съемки фильмов и рекламных роликов.

В числе бюджетных расходов названа оплата маркетинговых исследований и обучения сотрудников бюро.

Владимир Зубарев