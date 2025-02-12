В Нижегородской области создадут конгресс-бюро

Правительство Нижегородской области опубликовало проект постановления о субсидировании из областного бюджета новой структуры – нижегородского конгресс-бюро. Организация обеспечит привлечение, организацию и проведение ведущих международных, федеральных, а также крупных отраслевых мероприятий в регионе, следует из пояснительной записки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также нижегородское конгресс-бюро займется масштабированием нижегородских мероприятий до федерального и регионального уровня и укреплением имиджа региона, отмечается в проекте.

Получателем субсидии при этом названо АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области», которое будет покрывать бюджетными средствами расходы конгресс-бюро в рамках госпрограммы «Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области».

В октябре 2024 года членом ассоциации «Национальное конгресс-бюро» стала Нижегородская ярмарка.

Владимир Зубарев