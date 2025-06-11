В Далматовском округе в ДТП с опрокидыванием машины погиб пассажир

После опрокидывания легкового автомобиля в кювет в Далматовском округе погиб пожилой пассажир, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, вечером 10 июня 67-летний водитель Lada на дороге «Далматово — Уксянское» не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. В результате ДТП сидевший на переднем сидении 65-летний пассажир погиб на месте. Водителя и 63-летнюю пассажирку с травмами доставили в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска