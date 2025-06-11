Росприроднадзор хочет остановить работу полигонов «Ситиматик-Нижний Новгород

Нижегородский Росприроднадзор намерен через суд приостановить работу двух полигонов по складированию отходов АО "Ситиматик-Нижний Новгород" в Балахнинском и Городецком районах. В надзорном ведомстве сообщили, что после пожара и внеплановых проверок, выяснилось, почти все нарушения на полигонах, выявленные в 2024 году, остались неустраненными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глава Городецкого округа Александр Мудров Фото: Глава Городецкого округа Александр Мудров

В частности, по данным Росприроднадзора, на обоих полигонах фильтрат растекается за пределы оборудованных площадок, а высота мусорных карт превышает норму. В захоронениях находятся отходы с полезными компонентами. По закону, они должны быть переработаны. Кроме того, в работе Городецкого полигона выявлены отклонения от проектной документации.

Предприятию выдано предписание устранить нарушения до сентября 2025 года, но Росприроднадзор хочет остановить работу полигонов уже сейчас.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году деятельность полигонов АО «Ситиматик-Нижний Новгород» из-за многочисленных нарушений была приостановлена. Компании через суд удалось восстановить их работу. На Городецком полигоне за год произошли два крупных пожара. Из-за утечки фильтрата было возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений (ч. 4 ст. 261 УК РФ).

Андрей Репин