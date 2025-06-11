ФОМС: в 2024 году репродуктивную диспансеризацию прошли 6,9 млн россиян

В 2024 году в программе по репродуктивной диспансеризации поучаствовали 6,9 млн россиян, а общие объемы профилактических мероприятий увеличились на 18%. Об этом сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. Его слова приводит ТАСС.

На встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным господин Баланин отметил, что в 2024 году благодаря увеличению объемов помощи по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в прошлом году родилось 32 тыс. детей.

Государство стало оценивать репродуктивное здоровье россиян в рамках бесплатной диспансеризации с 2024 года. Анонсируя нововведение, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что проверка репродуктивного здоровья вызвана желанием «позаботиться о каждой российской семье и о каждом члене этой семьи». Пройти обследование могут мужчины и женщины от 18 до 49 лет.

В конце января 2025 года президент Владимир Путин поручил Минздраву изменить порядок проведения медосмотров не только для взрослых, но и для детей. Целью таких изменений он определил более раннее выявление репродуктивных заболеваний. Согласно измененному приказу Минздрава, уже с 1 сентября 2025 года репродуктивное здоровье детей начнут проверять с 6 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Детей проверят на способность к деторождению».

Полина Мотызлевская