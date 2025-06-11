Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ольга Низова переизбрана главой Тутаевского округа

Главой Тутаевского муниципального округа избрана Ольга Низова. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в администрации округа.

Фото: Администрация Тутаевского округа

Фото: Администрация Тутаевского округа

Депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру, проголосовал 21 народный избранник. Напомним, выборы новых глав муниципальных округов проходят в связи с реформой местного самоуправления. Кандидатуру госпожи Низовой ранее поддержал политсовет регионального отделения «Единой России». Всего в выборах участвовали три кандидата.

Ольга Низова возглавила Тутаевский район в 2022 году после ухода с этого поста Дмитрия Юнусова.

Антон Голицын

Новости компаний Все