Ольга Низова переизбрана главой Тутаевского округа

Главой Тутаевского муниципального округа избрана Ольга Низова. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Тутаевского округа Фото: Администрация Тутаевского округа

Депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру, проголосовал 21 народный избранник. Напомним, выборы новых глав муниципальных округов проходят в связи с реформой местного самоуправления. Кандидатуру госпожи Низовой ранее поддержал политсовет регионального отделения «Единой России». Всего в выборах участвовали три кандидата.

Ольга Низова возглавила Тутаевский район в 2022 году после ухода с этого поста Дмитрия Юнусова.

Антон Голицын