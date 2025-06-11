Утверждены границы районов Самары

Мэрия утвердила границы всех девяти районов Самары. Постановление опубликовано на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Границы самарских районов утверждены в рамках реформы местного самоуправления. В числе прочего она предусматривает включение районных администраций в состав городской администрации. Ранее они имели автономный статус.

До этого границы районов Самары утверждались в 2015 году, когда город перешел на двухуровневую систему управления. В итоге чиновники отказались от нее.

Георгий Портнов