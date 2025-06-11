В Челябинской области объем выданных автокредитов снизился на 12% за месяц

Банки Челябинской области в мае 2025 года выдали более 2,1 тыс. автокредитов на сумму 2,58 млрд руб. Показатели по сравнению с прошлым месяцем снизились на 12% каждый. Статистику предоставило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний чек автокредита в мае составил 1,23 млн руб., почти не изменившись с апреля. Средний срок оформленного займа с 63 месяцев вырос до 65.

Всего по России банки в мае этого года выдали 74,79 тыс. автокредитов на общую сумму 97,28 млрд руб. Показатели с апреля сократились на 13% и 12% соответственно. В сравнении с маем 2024 года количество и объем автокредитов снизились на 43% и 50%.

Ольга Воробьева