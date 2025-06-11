Пермячка, убившая малолетнего сына, не смогла отменить приговор
Четвертый апелляционный суд Нижнего Новгорода оставил в силе приговор жительнице Перми Ирине Шатовой, убившей своего беспомощного сына. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».
Ирина Шатова.
Фото: СУ СКР по Пермскрму краю
Как установили следствие и суд, 11 июля 2024 года обвиняемая убила своего девятилетнего сына, поместила его тело в чемодан и вывезла на одну из мусоросборочных площадок в Ленинском районе Перми. В ходе следствия гражданка Шатова признала вину полностью. Она дала показания, что пошла на преступление из-за долгов и после убийства ребенка думала совершить суицид.
18 марта 2025 года Пермский краевой суд признал Ирину Шатову виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ей было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничения свободы сроком на один год. Не согласившись с приговором, подсудимая подала апелляционную жалобу.