Пермячка, убившая малолетнего сына, не смогла отменить приговор

Четвертый апелляционный суд Нижнего Новгорода оставил в силе приговор жительнице Перми Ирине Шатовой, убившей своего беспомощного сына. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Шатова.

Фото: СУ СКР по Пермскрму краю Ирина Шатова.

Фото: СУ СКР по Пермскрму краю

Как установили следствие и суд, 11 июля 2024 года обвиняемая убила своего девятилетнего сына, поместила его тело в чемодан и вывезла на одну из мусоросборочных площадок в Ленинском районе Перми. В ходе следствия гражданка Шатова признала вину полностью. Она дала показания, что пошла на преступление из-за долгов и после убийства ребенка думала совершить суицид.

18 марта 2025 года Пермский краевой суд признал Ирину Шатову виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ей было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничения свободы сроком на один год. Не согласившись с приговором, подсудимая подала апелляционную жалобу.