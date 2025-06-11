Под Саратовом в лагере отравились 15 детей, следствие проводит проверку

Марксовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области организовал доследственную проверку по сведениям о госпитализации несовершеннолетних с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что в медучреждение доставили несколько человек, включая 15 детей. Медики выявили у них признаки пищевого отравления. Госпитализированные находились в детском оздоровительном лагере «Огонек» в Марксовском районе.

По данному факту организовала проверку и Марксовская межрайонная прокуратура. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы питьевой воды и продуктов в лагере. В сообщении надзорного ведомства не было информации о количестве отравившихся.

Павел Фролов