Дилеры из ЮФО получили 18% прибыли при выкупе Lada Granta в Приволжье

Дилеры из ЮФО в апреле 2025 года получали на 18% выше доходности при выкупе Lada Granta в Приволжском федеральном округе для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба Авто.ру Бизнес, ссылаясь на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Аналитики отметили, что при покупке Hyundai Solaris и Volkswagen Polo из СЗФО и Geely Coolray из ЦФО маржа в среднем была 7% выше.

А вот приобретение Lada Largus из ЮФО для перепродажи стала выгодной для дилеров из Сибирского федерального округа. Прибыли в этом случае составила 29%.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области по итогам первого квартала 2025 года зафиксировали снижение спроса на новые автомобили. Регион оказался на 10-м месте среди других субъектов РФ.

Наталья Белоштейн