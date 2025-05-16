На Дону продажи новых авто в первом квартале 2025 года сократились на 34%

В Ростовской области по итогам первого квартала 2025 года зафиксировали снижение спроса на новые автомобили. Так, продажи сократились на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз» Фото: Пресс-служба АО «АвтоВаз»

В исследуемый период в регионе продали 9,2 тыс. новых машин. Ростовская область по этим показателям заняла 10 место среди других субъектов РФ. На четвертом месте рейтинга находится Краснодарский край с объемом продаж в 16,87 тыс. новых машин.

Как сообщает РБК Ростов со ссылкой на «Автостат», в топ-5 популярных автобрендов в этом году входят LADA (2,8 тыс. проданных авто), Chery (1,1 тыс. машин), Haval (1 тыс. машин), Changan (643 машины) и Geely (612 машин).

Самыми популярными автомобилями за январь—апрель 2025 года на Дону стали LADA Granta Sedan (продано 752 машины), Haval Jolion (продано 463 машин) и LADA Vesta Sedan (продали 441 автомобиль).

Мария Хоперская