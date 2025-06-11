Строительный сектор Краснодара нарастил отчисления в бюджет в 1,5 раза

Объем налоговых поступлений от строительной отрасли в бюджет Краснодара в первом квартале 2025 года вырос в 1,5 раза. Как сообщил в эфире «РБК ТВ Юг» директор департамента финансов города Александр Чулков, за отчетный период предприятия стройсектора перечислили на 148% больше налогов, чем было запланировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам спикера, в консолидированный бюджет Краснодарского края поступления от строительной деятельности превысили прогноз вдвое. Доля стройсектора в доходах городской казны составляет порядка 10%. Совокупный объем собственных доходов бюджета Краснодара оценивается в 38 млрд руб., с учетом межбюджетных трансфертов — в 98 млрд руб.

В департаменте также отметили сокращение долговой нагрузки: по сравнению с 2018 годом, когда долг достигал 10 млрд руб., в настоящее время обязательства снижены до 3,1 млрд руб. и, как уточнил господин Чулков, будут полностью погашены до конца года.

Вячеслав Рыжков